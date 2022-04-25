Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции

Читайте нас в Google Новости

Президент России Владимир Путин отправил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с поздравлениями по случаю переизбрания на второй срок, сообщается на сайте Кремля. Глава российского государства пожелал ему здоровья, благополучия и успехов на президентском поприще.

Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия, — говорится в поздравлении.

Ранее Макрон победил во втором туре президентских выборов, набрав 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Его соперница, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уступила действующему президенту Франции с результатом 41,45%. Она признала своё поражение, однако заявила, что свой результат считает успехом.

Ещё на этапе обработки 70% бюллетеней с победой Макрона поздравили США. В Госдепе страны выразили надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе и «в усилиях по поддержке Украины».

Явка на выборы президента Франции в этом году оценивается на уровне 72,37%. Среди обработанных бюллетеней 8,73% оказались испорченными или пустыми. Это самый низкий показатель явки за всю историю вторых туров выборов президента во Франции с 1969 года, когда на выборы явились 68,9% избирателей.

Выступление Эммануэля Макрона перед своими активистами Global Look Press Марин Ле Пен — кандидат «Национального объединения» в первом туре президентских выборов 2022 года IMAGO/JB Autissier/Global Look Press Эммануэль Макрон и его сторонники в Марселе Laurent Coust/Global Look Press Франция, 21 апреля, последний предвыборный митинг кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен во время президентских выборов Vincent Isore/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон во время предвыборного визита в Сен-Дени Rit Heize/Global Look Press 21 апреля — последний предвыборный митинг кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен во время президентских выборов Vincent Isore/Global Look Press 22 апреля 2022 года, Фижак: последняя встреча Эммануэля Макрона во Фижаке в Лоте Panoramic/Global Look Press Кандидат от французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен принимает участие в предвыборном митинге в Аррасе Sebastien Courdji/Global Look Press Встреча Эммануэля Макрона в Марселе IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press Марин Ле Пен IMAGO/JB Autissier/Global Look Press Дебаты Макрона и Ле Пен youtube.com

Однако с результатами выборов не все оказались согласны. После подсчёта всех голосов во Франции начались массовые протесты и беспорядки с участием «жёлтых жилетов». Демонстранты устраивают стычки с полицией, строят баррикады и жгут костры.