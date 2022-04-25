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Политика

Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции

10:39, 25 апреля 2022
Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост президента Франции Эммануэль Макрон Фото: 2022 - Macron Wins Panoramic/Keystone Press Agency
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Президент России Владимир Путин отправил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с поздравлениями по случаю переизбрания на второй срок, сообщается на сайте Кремля. Глава российского государства пожелал ему здоровья, благополучия и успехов на президентском поприще.

Искренне желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия, — говорится в поздравлении.

Ранее Макрон победил во втором туре президентских выборов, набрав 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Его соперница, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уступила действующему президенту Франции с результатом 41,45%. Она признала своё поражение, однако заявила, что свой результат считает успехом.

Ещё на этапе обработки 70% бюллетеней с победой Макрона поздравили США. В Госдепе страны выразили надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе и «в усилиях по поддержке Украины».

Явка на выборы президента Франции в этом году оценивается на уровне 72,37%. Среди обработанных бюллетеней 8,73% оказались испорченными или пустыми. Это самый низкий показатель явки за всю историю вторых туров выборов президента во Франции с 1969 года, когда на выборы явились 68,9% избирателей.

Выступление Эммануэля Макрона перед своими активистами

Global Look Press

Марин Ле Пен — кандидат «Национального объединения» в первом туре президентских выборов 2022 года

IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Эммануэль Макрон и его сторонники в Марселе

Laurent Coust/Global Look Press

Франция, 21 апреля, последний предвыборный митинг кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен во время президентских выборов

Vincent Isore/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон во время предвыборного визита в Сен-Дени

Rit Heize/Global Look Press

21 апреля — последний предвыборный митинг кандидата от «Национального объединения» Марин Ле Пен во время президентских выборов

Vincent Isore/Global Look Press

22 апреля 2022 года, Фижак: последняя встреча Эммануэля Макрона во Фижаке в Лоте

Panoramic/Global Look Press

Кандидат от французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен принимает участие в предвыборном митинге в Аррасе

Sebastien Courdji/Global Look Press

Встреча Эммануэля Макрона в Марселе

IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press

Марин Ле Пен

IMAGO/JB Autissier/Global Look Press

Дебаты Макрона и Ле Пен

youtube.com

Однако с результатами выборов не все оказались согласны. После подсчёта всех голосов во Франции начались массовые протесты и беспорядки с участием «жёлтых жилетов». Демонстранты устраивают стычки с полицией, строят баррикады и жгут костры. 

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