Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

↵Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём единения народов двух стран. Он отметил, что за последнее время РФ и Белоруссии удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей создаст условия для упрочения позиций двух стран на международной арене, а также для дальнейшего формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.

Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учётом напряжённой международной обстановки, — говорится в телеграмме.

Ранее Лукашенко, поздравляя белорусов и россиян с Днём единения народов, заявил, что Минск и Москва углубляют интеграцию, чтобы быть сильнее санкционного давления и диктата. Он также отметил, что свободолюбие жителей двух стран, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов.