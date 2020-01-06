https://static.news.ru/photo/0e381e82-3147-11ea-a965-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Курц и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил канцлера Австрии Себастьяна Курца с вступлением в должность.

Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию политического диалога, продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах, — цитирует поздравительную телеграмму посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в Facebook.

Лидеры АНП и «Зелёных» Себастьян Курц и Вернер Коглер 2 января представили программу коалиционного правительства. Членами кабмина станут четыре министра от «Зелёных» и 10 — от АНП. Курц вновь займёт пост федерального канцлера, Коглер станет вице-канцлером, а также министром культуры, искусства, по делам госслужбы и спорта.

Как ранее писал NEWS.ru, федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен привёл к присяге новое правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем.