Путин поздравил Каталин Новак с избранием на пост президента Венгрии

Президент России Владимир Путин поздравил Каталин Новак с избранием на пост главы Венгрии. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он пожелал ей успехов, крепкого здоровья и благополучия, а также выразил надежду на развитие взаимовыгодных российско-венгерских связей.

Уважаемая госпожа Новак, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Венгрии. Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-венгерских связей, — говорится в поздравлении.

Кандидат от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Каталин Новак была выбрана новым президентом страны 10 марта на Национальном собрании Венгрии. За неё проголосовали 137 из 199 депутатов. Впервые в истории страны на этот пост была избрана женщина. Ранее Новак была министром по делам семьи.

Венгрия является парламентской республикой, в которой власть в большей степени принадлежит парламенту. Пост премьер-министра страны занимает Виктор Орбан.