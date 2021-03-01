Путин поздравил Горбачёва с юбилеем

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Сотрудники администрации президента ещё не прорабатывали вопрос очного формата общения главы государства Владимира Путина с журналистами на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Представители прессы стали реже присутствовать на встречах с Путиным после начала пандемии. Большинство соответствующих мероприятий проходит в формате онлайн. В частности, таким образом в 2020 году провели ежегодную пресс-конференцию президента....