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Путин поздравил Горбачёва с юбилеем

10:15, 02 марта 2021 16
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачёва с 90-летием. Глава государства назвал его выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход истории. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, — говорится в сообщении.

Российский лидер добавил, что опыт первого президента СССР, энергия и творческий потенциал помогают участвовать в общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов.

Желаю Вам здоровья и всего самого доброго, — добавляется в телеграмме.

Ранее NEWS.ru писал, что первый президент СССР Михаил Горбачёв отметит свой 90-й день рождения онлайн — по видеоконференции в Zoom с близкими друзьями и соратниками. Накануне юбилея Горбачёв рассказал, что перестройка стала главным делом его жизни. Также он сообщил о выпуске своей книги «Понять Горбачёва» на основе писем граждан нашей страны из-за рубежа.

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