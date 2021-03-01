Путин поздравил Горбачёва с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого президента СССР Михаила Горбачёва с 90-летием. Глава государства назвал его выдающимся деятелем современности, оказавшим значимое влияние на ход истории. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
Примите поздравления по случаю знаменательного, 90-летнего юбилея. Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, — говорится в сообщении.
Российский лидер добавил, что опыт первого президента СССР, энергия и творческий потенциал помогают участвовать в общественной, просветительской работе, уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов.
Желаю Вам здоровья и всего самого доброго, — добавляется в телеграмме.
Ранее NEWS.ru писал, что первый президент СССР Михаил Горбачёв отметит свой 90-й день рождения онлайн — по видеоконференции в Zoom с близкими друзьями и соратниками. Накануне юбилея Горбачёв рассказал, что перестройка стала главным делом его жизни. Также он сообщил о выпуске своей книги «Понять Горбачёва» на основе писем граждан нашей страны из-за рубежа.