Путин поздравил главу Казахстана с Днём независимости

https://static.news.ru/photo/1efd80ca-3f76-11eb-9b6b-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Кемелевич Токаев Фото: Government.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днём независимости.

По данным пресс-службы, российский лидер выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Президент России выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур, — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин оценил успехи казахстанских властей в социально-экономическом и научно-техническом развитии и авторитете страны на мировой арене.

Как писал NEWS.ru, замглавы МИД Казахстана Марат Сыздыков во время встречи с временным поверенным по делам РФ Александром Комаровым выразил недоумение по поводу высказывания депутата Госдумы Вячеслава Никонова. Ранее российский парламентарий в эфире ТВ назвал территории Казахстана «большим подарком со стороны России и СССР».