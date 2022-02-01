Путин поздравил главу Италии с переизбранием

Президент России Владимир Путин поздравил итальянского лидера Серджо Маттареллу с переизбранием на второй срок, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что Путин передал поздравление в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги. Маттарелла был переизбран на второй срок в восьмом туре выборов.

Владимир Путин просил передать поздравления и наилучшие пожелания президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле, который 29 января 2022 года был переизбран на этот пост, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Маттареллу переизбрали на второй срок в восьмом туре выборов по итогам совместного заседания обеих палат парламента Италии. За него проголосовали 759 участников выборов из числа парламентариев и представителей области при необходимых 505 голосов.

Серджо Маттарелла родился в Палермо, политическую карьеру он начал в 1980-х годах в Христианско-демократической партии. В 2015 году он стал 15-м президентом Италии.

Сперва Маттарелла не планировал переизбираться на второй срок. Но поскольку представленные в парламенте партии не пришли к согласию, выборы зашли в тупик. Тогда Марио Драги, претендовавший на президентский пост, попросил президента согласиться на переизбрание.