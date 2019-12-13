https://static.news.ru/photo/f6ef8042-1db1-11ea-ac70-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с его переизбранием на пост премьер-министра Великобритании.

В поздравлении Путин отметил уверенность в дальнейшем развитии диалога на различных направлениях между государствами.

Российский лидер пожелал Джонсону успехов «в столь ответственной деятельности во главе правительства, а также крепкого здоровья и благополучия».

Британские консерваторы празднуют историческую победу на досрочных парламентских выборах. Хотя опросы отдавали им большинство голосов, никто не мог предсказать, что их преимущество окажется таким огромным: депутаты партии будут иметь большинство в 76 мандатов. Это означает, что главное обещание премьер-министра Бориса Джонсона — осуществить Brexit — вскоре будет воплощено.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой правящей партии консерваторов на выборах в парламент.