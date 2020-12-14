Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/b919fc20-3ea8-11eb-b3da-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Кандидат от демократов получил более 270 голосов выборщиков (306), необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии.

Теперь итоги работы коллегии должны быть утверждены Конгрессом США. Его заседание пройдёт 6 января 2021 года. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп не признаёт своё поражение.

Путин пожелал демократу успехов и выразил уверенность, что Москва и Вашингтон могут, несмотря на разногласия, способствовать решению многих проблем, говорится на сайте Кремля.

Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами (с Джо Байденом. — NEWS.ru), — заявил российский лидер.

Он отметил, что обе державы несут особую ответственность за безопасность и стабильность в мире.

Накануне Байден призвал Трампа уважать результаты выборов. По его словам, после голосования выборщиков штатов итог выборов ясен и недвусмыслен. Он также осудил несправедливые нападки на итоги голосования. Демократ подчеркнул, что угрозам подвергались работники избирательных комиссий. Однако благодаря им «наша демократия выжила», добавил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая первая леди США, жена 42-го американского президента Билла Клинтона, экс кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон считает, что необходимо упразднить коллегию выборщиков для того, чтобы глава государства, как принято в большинстве стран мира, избирался по результатам народного голосования. По её мнению, действующая избирательная система уже устарела.