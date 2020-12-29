Путин поздравил Байдена и Трампа с новогодними праздниками

https://static.news.ru/photo/e1846978-4a80-11eb-a277-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин поздравил действующего президента США Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством.

В своём поздравлении российский лидер напомнил, что Россия и Соединённые Штаты исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности.

При этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учёта интересов, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин подтвердил приглашение Трампу посетить российскую столицу для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В телеграмме для избранного главы США Джо Байдена президент России отметил, что пандемия коронавируса и другие вызовы, с которыми мир столкнулся в 2020 году, подтвердили необходимость в международном сотрудничестве. Российский лидер выразил уверенность, что РФ и США могли бы внести большой вклад в укрепление стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях при условии выстраивания отношений в духе равноправия и с учётом интересов друг друга.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Стороны обсудили двусторонние отношения, пандемию коронавируса, контроль над вооружениями, ситуацию на Украине и в Белоруссии.