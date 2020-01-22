https://static.news.ru/photo/bd22ad90-3d36-11ea-ba7d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поделился мнением, что введение в РФ фигуры «наставника» над главой государства привело бы к двоевластию. Об этом он сообщил на встрече со студентами образовательного центра «Сириус».

У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия, — цитирует Путина ТАСС.

Так российский лидер ответил на предложение студентки МГИМО ввести в стране должность министра-наставника (как в Сингапуре), которую сам Путин мог бы занять по истечении президентского срока.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России заявил, что планирует посвятить науке ближайшее заседание Госсовета.