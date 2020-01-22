Президент России Владимир Путин поделился мнением, что введение в РФ фигуры «наставника» над главой государства привело бы к двоевластию. Об этом он сообщил на встрече со студентами образовательного центра «Сириус».
У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ни что другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия, — цитирует Путина ТАСС.
Так российский лидер ответил на предложение студентки МГИМО ввести в стране должность министра-наставника (как в Сингапуре), которую сам Путин мог бы занять по истечении президентского срока.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России заявил, что планирует посвятить науке ближайшее заседание Госсовета.
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