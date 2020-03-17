https://static.news.ru/photo/192c15ac-6840-11ea-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поставил перед Генпрокуратурой задачу полностью обеспечить права граждан на волеизъявление по поправкам в Конституцию.

Права граждан России на свободное, демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объёме. Ваша задача — наладить строгий надзор за законностью всех соответствующих процедур, — заявил глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Поправки в Основной закон устанавливают гарантии МРОТ не ниже прожиточного минимума, вводят категорию русского народа как «государствообразующего», подчёркивают суверенитет РФ и её преемственность от «Союза ССР» и упоминают «веру в Бога».

Самой последней была внесена поправка от депутата Валентины Терешковой, которая позволяет действующему президенту вновь избираться главой государства несмотря на то, что Конституция ограничивает эту возможность двумя сроками. Владимир Путин стоит у руководства страны с 1999 года, сейчас идёт его четвёртый срок на посту президента.

Законопроект о «поправке в Конституцию» уже прошёл все формально необходимые процедуры: одобрение в Госдуме, Совете Федерации, в региональных парламентах и подписание президентом РФ. Однако в самом документе обозначено, что он вступит в силу при положительном заключении Конституционного суда и одобрении на общероссийском голосовании.

16 марта Конституционный суд проверил поправки и признал , что все они соответствует Основному закону. Всенародное голосование запланировано на 22 апреля. Этот день будет нерабочим.

Ранее российские правозащитники, учёные, режиссёры, писатели и артисты выступили против внесения изменений в Конституцию. Они призвали отказаться от проведения общероссийского голосования, выразив убеждение, что сменяемость власти — «единственный мирный и легитимный способ» решить проблемы в стране, писал NEWS.ru.