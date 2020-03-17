https://static.news.ru/photo/ede52a64-683f-11ea-b39d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике.

Очень важно продолжить работу прокуратуры вместе с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания. Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах, — отметил он на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Ранее в Минпромторге заявили, что торговые сети начали создавать резервные запасы продовольствия. В ведомстве успокаивают, что дефицита продуктов из-за распространения коронавируса и закрытия магазинов не последует. Однако эксперты говорят, что цены в магазинах растут уже сейчас и крупные сети стремятся заманивать как можно больше покупателей всевозможными спецпредложениями.

Как писал NEWS.ru, российский рубль может ослабеть к доллару на 30% из-за пандемии коронавируса. Агентство Bloomberg отметило, что если пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 приведёт к падению котировок на фондовом рынке США, стоимость валют многих стран с развивающимися рынками упадёт ещё сильнее. По прогнозам аналитиков, рубль может упасть ещё на 29,5% от нынешнего курса в 75 рублей за доллар.