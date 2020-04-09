Путин потребовал не забывать о безопасности страны в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4ac99e86-7a7e-11ea-8ef7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо внимательно отслеживать ситуацию в мире и обеспечивать безопасность России. Об этом предупредил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что власти «вынуждены принимать меры, адекватные складывающейся ситуации». Это, признал он, существенным образом меняет привычный порядок жизни миллионов людей.

Одно должно оставаться неизменным. Мы должны гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность и внимательно анализировать всё, что происходит вокруг нас, с тем чтобы национальные интересы России были надёжно и абсолютно обеспечены, — приводит ТАСС слова Путина, сказанные на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Президент подчеркнул, что Кремль видит, как меняется ситуация в мире. Москва следит за тем, «как это влияет на мировую экономику, как отражается на работе промышленных предприятий, как меняется работа транспортных предприятий, энергетики, других отраслей».

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин потребовал, чтобы принимаемые при борьбе с коронавирусом меры не навредили работе предприятий оборонно-промышленного комплекса.