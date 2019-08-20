https://static.news.ru/photo/779e674a-c357-11e9-8937-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин посоветовал с умом потратить выделенные на реализацию национального проекта «Здравоохранение» деньги. Заявление об этом он сделал на совещании по вопросам модернизации первичного звена медсистемы. Речь идёт о 1,367 трлн рублей.

Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат, — сказал Путин, отметив, что проблем в этой сфере «ещё очень много».

В частности, есть вопросы к доступности медпомощи для жителей малых населённых пунктов и отдалённых территорий. Президент в связи с этим напомнил о планах создания и модернизации фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, мобильных медицинских комплексов и так далее.

Ранее News.ru писал, что Министерство здравоохранения России в рамках нацпроекта «Здравоохранение» намерено запустить регистр онкологических пациентов для контроля их лечения и реабилитации. Его IT-составляющую должна разработать одна из структур Ростеха.

База данных позволит создать систему отслеживания каждого пациента с онкологическим диагнозом. Управлять системой, как ожидается, будут власти регионов и национальные медицинские исследовательские центры. В результате можно будет видеть, оказывается ли больному помощь в соответствии с диагнозом, какое время занимает процедура лечения и как проходит реабилитация.