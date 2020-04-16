Путин посоветовал губернаторам не замораживать стройки

https://static.news.ru/photo/bf7761cc-7fed-11ea-8411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин рекомендовал губернаторам не замораживать объекты строительства в условиях ситуации с коронавирусом.

Прошу применять здесь гибкие решения, находить баланс — и это можно, как говорят специалисты, для этого только нужно строго выполнять все требования безопасности труда, защиты здоровья работников, и при этом можно не тормозить стройку, не замораживать объекты, — заявил глава государства на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

Из-за пандемии коронавируса в стране действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим.

1 апреля столичный департамент по конкурентной политике выставил тендер на 1,8 млрд рублей на «выполнение дополнительных работ по комплексному благоустройству территории в Северном административном округе». Перспектива укладки бордюров в условиях пандемии вызвала общественный резонанс. В итоге мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городская администрация прекратит проведение всех государственных закупок, кроме неотложных, писал NEWS.ru.