https://static.news.ru/photo/1ce43514-3535-11ea-af8e-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил сирийскому лидеру Башару Асаду провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Дамаске.

Сообщается, что диалог между президентами произошёл во время визита Путина. Последний также сообщил о готовности лично передать приглашение главе Белого дома.

Пригласите его, он приедет, — предложил Путин.

Встреча российского лидера с Башаром Асадом состоялась 7 января 2020 года. Президенты обсудили восстановление государственности и территориальной целостности Арабской Республики. Также они прогулялись по старинным улицам Дамаска.