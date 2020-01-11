Президент России Владимир Путин предложил сирийскому лидеру Башару Асаду провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Дамаске.
Сообщается, что диалог между президентами произошёл во время визита Путина. Последний также сообщил о готовности лично передать приглашение главе Белого дома.
Пригласите его, он приедет, — предложил Путин.
Встреча российского лидера с Башаром Асадом состоялась 7 января 2020 года. Президенты обсудили восстановление государственности и территориальной целостности Арабской Республики. Также они прогулялись по старинным улицам Дамаска.
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