Путин послал сигнал Байдену: военные объяснили, что это значит

https://static.news.ru/photo/0b4381e2-b123-11ea-8731-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные эксперты объяснили, что означал посыл российского президента Владимира Путина на встрече с руководством Минобороны России. Как пишет URA.RU, за всё время выступления главы государства он ни разу не упомянул НАТО или США, хотя буквально недавно обещал «выбить зубы» врагам страны.

По мнению экспертов, это связано в первую очередь с подготовкой к встрече с американским президентом Джо Байденом. Она назначена на 16 июня. Таким образом Путин дал сигнал, что Россия готова к улучшению отношений с США.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с изданием отметил , что «постоянно кого-то пугать и демонстрировать силу» не самоцель России, это вообще не в её стиле.

Мы не Северная Корея. Все акценты расставлены: российские вооружённые силы самодостаточны, готовы отразить любую агрессию. Путинские совещания находятся в центре внимания западных спецслужб. Поэтому президент США и генсек НАТО эти сигналы получат, — сказал он.

Эксперт уверен, что до противников лучше будет доходить, если «мессенджи будут разнонаправленными».

Политический аналитик Дмитрий Суслов также уверен, что причиной смягчения риторики стала предстоящая встреча с Байденом. Так Путин дал понять, что мы готовы к стабилизации отношений.

Американский лидер Джо Байден и российский президент Владимир Путин обсудят темы стратегической стабильности, ситуацию на Украине и в Белоруссии. Об этом ранее заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.