Путин пошутил над Жириновским в ходе заседания Госсовета

https://static.news.ru/photo/f245ec7c-4540-11eb-9ed6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин упрекнул лидера ЛДПР Владимира Жириновского в использовании в речи англицизма «локдаун». Это произошло в ходе заседания Госсовета.

Жириновский во время выступления призвал употреблять русские аналоги зарубежных слов и предложений, например, вместо слова «локдаун» говорить «режим всё закрыто». В конце своей речи он забылся и сам употребил слово «локдаун», когда говорил о зарубежных поездках.

Вы сами употребили словечко «локдаун». Так вот жизнь заставляет, — заявил в ответ на это российский лидер.

Ранее президент России пошутил на совещании по развитию нефтегазовой отрасли. К началу мероприятия опаздывал глава совета директоров ПАО «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон, и глава государства обратил происходящее в шутку.

Интересные видеозаписи с участием российского президента вызывают интерес в Сети. Так, пользователей заинтересовали кадры с совещания по коронавирусу, на котором президент погнул листы с текстом выступления. До этого интерес вызвали манипуляции Путина с папкой на форуме «Россия зовёт!». Журналисты обратили внимание, что после выступления в начале мероприятия российский лидер убрал листы с речью в папку, а затем тут же раскрыл её снова, достал листы, вывернул папку, после этого снова вложил в неё бумаги и лишь затем положил её на стол, писал NEWS.ru.