Путин пошутил над министром во время совещания

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания подшутил над руководителем Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максутом Шадаевым. Данный эпизод был продемонстрирован в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Передачу транслирует телеканал «Россия 1».

Совещание прошло в режиме онлайн. Шадаев зачитывал национальному лидеру свой доклад, но в один момент исчез с экрана.

Только Максута Игоревича похвалил, как он исчез у меня. Расслабился, — пошутил президент.

Однако через некоторое время министр снова вернулся на экран.

А нет, тут как тут, спасибо, — отреагировал глава государства.

В декабре прошлого года Путин упрекнул лидера ЛДПР Владимира Жириновского в использовании в речи англицизма «локдаун». Это произошло в ходе заседания Госсовета.

Жириновский во время выступления призвал употреблять русские аналоги зарубежных слов и предложений, например, вместо слова «локдаун» говорить «режим всё закрыто». В конце своей речи он забылся и сам употребил слово «локдаун», когда говорил о зарубежных поездках.