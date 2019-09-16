https://static.news.ru/photo/77d595c2-d87d-11e9-87dc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Атака на предприятия Saudi Aramco никак не отразилась на подготовке визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что визит был запланирован на октябрь ещё до ситуации с нападением хуситов на самый крупный в мире нефтеперерабатывающий комплекс, передаёт ТАСС .

Точную дату мы анонсируем по согласованию с саудовской стороной, — сообщил Песков.

Он также пояснил, что инциденты, подобные атаке на Saudi Aramco, не могут повлиять на подготовку к встрече лидеров двух стран. По словам представителя Кремля, и Москва, и Эр-Рияд «имеют прочную политическую волю для углубления сотрудничества», информирует « Политика Сегодня ».

Атаку на саудовские нефтяные объекты Песков назвал «очень-очень неприятной историей», которая имеет негативные последствия для мировых рынков.

Надеемся, что саудовская сторона в самое ближайшее время сможет справиться с тем ущербом, который был нанесён в результате этой атаки, — сказал Песков.

Он также отметил, что Саудовская Аравия не делала запроса в Москву об оказании ей помощи в связи с произошедшими атаками.

Песков при этом не исключил вероятности обсуждения данной возможности с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на предстоящих переговорах в Анкаре, ранее писал News.ru.