Путин поручил военным не сбавлять темпы обновления армии

https://static.news.ru/photo/cb9d1ac8-437e-11eb-a7b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В 2021 году доля современных вооружений в силах ядерного сдерживания должна быть не менее 88,3%. Соответствующее поручение представителям военных ведомств дал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооружённых сил сферах необычайно высока. Скорость изменения вооружений уже даже не сравнима с «Формулой-1» — она космическая, остановимся — можем потерять позиции, — цитирует РИА Новости российского лидера.

Путин также отметил, что уже в настоящее время доля современного оружия в армии РФ превышает 70%, в ядерных силах — 86%. По словам президента, в уходящему году Министерство обороны выполнило все поставленные задачи, несмотря на непростую обстановку в мире.

Ранее российский лидер призвал к оперативному реагированию на размещение ракет у границ России. При этом Путин подчеркнул, что подходы РФ к военной сфере носят оборонительный характер.

Как сообщал NEWS.ru, ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время получат новые баллистические ракеты. Они дополнят собой группировку из 320 машин, способных с абсолютной вероятностью поразить любую цель в другом полушарии планеты. Благодаря этому доля современных комплексов будет доведена в РВСН до 81%. А к 2024 году в войсках она должна составить 100%.