https://static.news.ru/photo/3e5ebd50-5fb9-11ea-85bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин дал новое поручение правительству. Он заявил о необходимости рассмотрения для молодых семей возможности снижения взноса по ипотеке.

Это нужно проработать. В принципе, я понимаю эти озабоченности. Когда с губернатором ехали на машине из аэропорта, как раз обсуждали эту тему, не преувеличиваю нисколько. Именно об этом и говорили, что первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми. Мы подумаем, правительство подумает, будем считать, что такое поручение уже есть, — сказал Путин.

Также он заявил о необходимости финансового пересчёта первоначального взноса. По словам российского лидера, большинство семей не могут позволить себе новое жильё из-за размера этой суммы.

NEWS.ru писал, что президент России ранее заявил о необходимости сменяемой власти в стране. Он также обратился к людям с благодарностью за доверие и поддержку.