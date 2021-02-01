Путин поручил разработать концепцию защиты прав человека в Сети

https://static.news.ru/photo/ccf8d36c-646c-11eb-aab5-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в Сети. Соответствующая информации появилась на официальном сайте Кремля.

Правительству РФ... совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации, — говорится в перечне поручений.

Кроме того, правительству поручено разработать план мероприятий по реализации концепции, а также по повышению цифровой грамотности населения страны. Так нужно донести россиянам правила «цифровой гигиены».

Доклад по данному вопросу должен быть подготовлен до 1 августа 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев.

Ранее NEWS.ru писал, что российский Верховный суд вместе с представителями Министерства юстиции проработает вопрос о целесообразности создания в стране суда по правам человека. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин.

Исходя из имеющейся информации, глава государства заявил, что указанное поручение должно быть выполнено до 1 июня 2021 года. Отвечать за реализацию президентского указания будут председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев и министр юстиции Константин Чуйченко.