Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды

https://static.news.ru/photo/cbe70b1e-7d78-11ea-b5a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров РФ рассмотреть до 15 мая возможность развития и поддержки онлайн-сервисов по доставке еды.

Глава государства призвал выполнить указанное поручение, в том числе, с помощью частичного субсидирования малому и среднему бизнесу стоимости доставки в период распространения коронавирусной инфекции нового типа. Указания российского лидера были обнародованы по итогам его встречи с предпринимателями, которая состоялась 26 марта.

Также, исходя из указа Путина, правительство РФ должно реализовать дополнительные меры, которые направлены на оказание поддержки социально ориентированных организаций некоммерческого толка, которые участвуют в оказании помощи гражданам страны во время пандемии COVID-19, сообщается на сайте Кремля.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин 13 апреля проведёт совещание по эпидемиологической ситуации в стране. Президент продолжит работать в своей резиденции в Ново-Огарёве. Совещание начнётся в районе 15:00 мск, и пройдёт в режиме видеоконференции.