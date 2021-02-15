Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/3a5ef9f6-6fa1-11eb-ad9c-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность вакцин российского производства против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Правительству Российской Федерации обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции [COVID-19] в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, при необходимости правительство должно будет обеспечить проведение дополнительных исследований препаратов и внесение изменений в регистрационное досье.

Ранее специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. Разработкой в ведомстве занимался Центральный НИИ эпидемиологии. Отмечается, что новая тест-система позволит избежать ложноположительных результатов в образцах с большой вирусной нагрузкой.

Как сообщал NEWS.ru, учёные назвали новый британский штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена. Они также отметили, что этот вид вируса на 30–70% более смертоносен, нежели изначальная форма.