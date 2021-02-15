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Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

18:04, 15 февраля 2021 16
Фото: sputnikvaccine.com

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность вакцин российского производства против новых штаммов коронавирусной инфекции.

Правительству Российской Федерации обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции [COVID-19] в отношении новых штаммов вируса, вызывающего данную инфекцию, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, при необходимости правительство должно будет обеспечить проведение дополнительных исследований препаратов и внесение изменений в регистрационное досье.

Ранее специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. Разработкой в ведомстве занимался Центральный НИИ эпидемиологии. Отмечается, что новая тест-система позволит избежать ложноположительных результатов в образцах с большой вирусной нагрузкой.

Как сообщал NEWS.ru, учёные назвали новый британский штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена. Они также отметили, что этот вид вируса на 30–70% более смертоносен, нежели изначальная форма.

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