Путин поручил проработать механизм возвращения граждан с Азербайджаном

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Президент Владимир Путин после совещания с руководством и общественностью Дагестана поручил проработать с Азербайджаном механизм возвращения граждан. Этим должны заняться ФСБ, МИД, МВД и Роспотребнадзор.

Принимать участие в работе также будут власти Дагестана, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. В результате должен получиться механизм оперативного взаимодействия.

Ответственными за выполнение поручения главы государства назначены министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Роспотребнадзора Анна Попова и дагестанский руководитель Владимир Васильев.

Как писал NEWS.ru, до 22 мая российские перевозчики вывезут россиян из 26 стран: Вьетнама, Молдавии, Китая, Таиланда, Индии, Испании, Соединённых Штатов, Турции, Маврикия, ЮАР, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении, Болгарии, Румынии, Азербайджана, Португалии, Франции, Таджикистана, Малайзии, Камбоджи, Танзании, а также с Мальты, Сейшел и Кипра.