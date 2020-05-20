Путин поручил проработать механизм возвращения граждан с Азербайджаном

Президент Владимир Путин после совещания с руководством и общественностью Дагестана поручил проработать с Азербайджаном механизм возвращения граждан. Этим должны заняться ФСБ, МИД, МВД и Роспотребнадзор.
Принимать участие в работе также будут власти Дагестана, говорится в перечне поручений,
Ответственными за выполнение поручения главы государства назначены министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава ФСБ Александр Бортников, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Роспотребнадзора Анна Попова и дагестанский руководитель Владимир Васильев.
Как писал NEWS.ru, до 22 мая российские перевозчики вывезут россиян из 26 стран: Вьетнама, Молдавии, Китая, Таиланда, Индии, Испании, Соединённых Штатов, Турции, Маврикия, ЮАР, Австрии, Венгрии, Киргизии, Армении, Болгарии, Румынии, Азербайджана, Португалии, Франции, Таджикистана, Малайзии, Камбоджи, Танзании, а также с Мальты, Сейшел и Кипра.
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