Путин поручил Минздраву следить за обстановкой в стране и в каждом регионе

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения вести непрерывный мониторинг обстановки с коронавирусом по стране и по каждому региону.
Важно, чтобы в каждом регионе была 100-процентная готовность бороться за каждую жизнь, — сказал президент на совещании с главами регионов по ситуации с COVID-19.
Он также подчеркнул, что в стране удалось нарастить запас прочности системы здравоохранения.
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что российские специалисты разрабатывают лекарство от коронавируса. Массовое производство развёрнуто с нуля.
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