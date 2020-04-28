Политика

Путин поручил Минздраву следить за обстановкой в стране и в каждом регионе

17:47, 28 апреля 2020 15
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения вести непрерывный мониторинг обстановки с коронавирусом по стране и по каждому региону.

Важно, чтобы в каждом регионе была 100-процентная готовность бороться за каждую жизнь, — сказал президент на совещании с главами регионов по ситуации с COVID-19.

Он также подчеркнул, что в стране удалось нарастить запас прочности системы здравоохранения.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что российские специалисты разрабатывают лекарство от коронавируса. Массовое производство развёрнуто с нуля.

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