Путин поручил Минздраву следить за обстановкой в стране и в каждом регионе

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Количество исследований на коронавирус в России выросло за последнее время в 60 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением.

Отмечается, что то за март-апрель промышленность России увеличила производство тест-систем в девять раз. Если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тыс. исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка...