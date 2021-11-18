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Путин поручил МИД России установить дипотношения с Соломоновыми островами

21:02, 18 ноября 2021
Путин поручил МИД России установить дипотношения с Соломоновыми островами Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении дипотношений. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Острова находятся в Меланезии, в юго-западной части Тихого океана. 

Министерству иностранных дел РФ провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договорённость оформить соответствующими документами, — отмечается в указе. 

Соломоновы острова включают в себя 992 острова, общая площадь которых составляет 28 450 квадратных километров. С 1978-го это государство является членом ООН. 

13 октября Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. На этом посту она сменила Владимира Соколенко. 

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