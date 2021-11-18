Путин поручил МИД России установить дипотношения с Соломоновыми островами
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
21:02, 18 ноября 2021
Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поручил МИД РФ провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении дипотношений. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Острова находятся в Меланезии, в юго-западной части Тихого океана.
Министерству иностранных дел РФ провести переговоры с Соломоновыми островами об установлении дипломатических отношений и достигнутую договорённость оформить соответствующими документами, — отмечается в указе.
Соломоновы острова включают в себя 992 острова, общая площадь которых составляет 28 450 квадратных километров. С 1978-го это государство является членом ООН.
13 октября Путин назначил бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. На этом посту она сменила Владимира Соколенко.