Путин поручил МИД России установить дипотношения с Соломоновыми островами

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Конкретных сроков общения президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Джо Байдена нет, однако контакты не исключены до нового года, возможно, по видеосвязи, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В последний раз переговоры лидеров двух стран прошли в июле в Женеве. Они длились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Конкретных сроков пока ещё нет. Нужно набраться терпения. Когда будут контакты, пока понимания чёткого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет...