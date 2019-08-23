Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поручил оценить уровень угрозы, представляемой ракетной программой США.
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Действия США подтверждают обоснованность претензий, высказанных российской стороной Вашингтону в период действия соглашения по РСМД. В связи с этим Путин поручил МИДу и Минобороны оценить уровень угрозы от этих действий США и подготовить симметричный ответ.
Ранее News.ru сообщал, что свою оценку действиям США по договору РСМД дал сенатор Алексей Пушков. Он считает, что Вашингтон сначала разработал новое оружие, а после искал повод, чтобы разорвать договорённости.