https://static.news.ru/photo/effa0252-c58d-11e9-89d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: raytheon.com

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поручил оценить уровень угрозы, представляемой ракетной программой США.

Отчёт о совещании размещён на официальном сайте Кремля. Президент напомнил, что 18 августа, спустя всего 16 дней после окончательного выхода из договора о РСМД, США провели испытание новой крылатой ракеты, которая поразила цель в 500 км от места пуска. Вооружение такого рода было запрещено договором в период его действия.

Действия США подтверждают обоснованность претензий, высказанных российской стороной Вашингтону в период действия соглашения по РСМД. В связи с этим Путин поручил МИДу и Минобороны оценить уровень угрозы от этих действий США и подготовить симметричный ответ.

Ранее News.ru сообщал, что свою оценку действиям США по договору РСМД дал сенатор Алексей Пушков. Он считает, что Вашингтон сначала разработал новое оружие, а после искал повод, чтобы разорвать договорённости.