Путин поручил Лаврову сформировать позицию РФ по договору СНВ

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Американский военный атташе приглашён в Минобороны России из-за заявления его коллеги, который работает на Украине. Оно может подтолкнуть Киев к агрессии в Донбассе.

Поводом стала фраза военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооружённых сил США и Украины по противодействию «российской агрессии». В Главном управлении международного военного сотрудничества Министерства...