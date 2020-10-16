Путин поручил Лаврову сформировать позицию РФ по договору СНВ

Российский лидер Владимир Путин дал поручение главе МИД РФ Сергею Лаврову сформулировать позицию Кремля по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и представить её США. Об этом глава страны сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Сформулируйте нашу позицию американским партнёрам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ, — сказал Путин.
В ответ глава российского внешнеполитического ведомства пообещал сделать это «как можно скорее».
Кроме того, президент предложил продлить срок действия договора «без всяких условий хотя бы на год». Это позволит сторонам получить возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам, с тем чтобы Россия, США и другие государства, заинтересованные в сохранении стратегической стабильности, не остались без «такого фундаментального документа», объяснил президент, писал NEWS.ru.