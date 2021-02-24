Путин поручил ФСБ искоренить коррупцию на всех уровнях власти

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Борьба с коррупцией и защита бизнеса от посягательств, в том числе от недобросовестной конкуренции на глобальных рынках, должны быть в поле зрения Федеральной службы безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ведомства.

Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой системы России. В рамках ваших полномочий необходимо продолжать поддержку и защиту российского бизнеса, наших компаний от преступных посягательств, нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках. Такой же последовательной должна быть и борьба с коррупцией, и в экономической сфере, и на всех уровнях власти, — цитирует главу государства РИА Новости.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в последние годы коррупция в России меняет свою структуру, всё чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки. По его словам, в стране всё чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ. При этом количество выявленных за последние несколько лет коррупционных преступлений остаётся примерно на одном уровне — порядка 30 тысяч в год. Также практически неизменной остаётся доля коррупционных преступлений в общей статистике регистрируемых правонарушений: 1,5% в 2018–2019 годах, 1,9% — за шесть месяцев 2020 года.

По мнению Краснова, такое изменение коррупционной структуры свидетельствует не об ухудшении ситуации, а о «выработке правильных ориентиров у правоохранительных органов на выявление более опасных посягательств».

За полгода по результатам прокурорских проверок выявлено почти 140 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции. Уже взыскано в доход государства активов на 9,4 млрд руб. Это самые разнообразные виды имущества, чаще всего дома, квартиры и автомобили, отметил генпрокурор, писал NEWS.ru.