Путин поручил доложить о сроках поставки вакцины от COVID-19 в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/9f98db72-fbdc-11ea-aa24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Владимир Путин поручил российскому кабмину определить срок поставки вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» в Белоруссию. Срок исполнения — до 15 октября 2020 года. Соответствующее распоряжение лидер отдал по итогам совещания с членами правительства. Мероприятие состоялось 26 августа.

Определить сроки поставок вакцины «Спутник V» в Республику Белоруссия. Доклад — до 15 октября 2020 года, — говорится на официальном сайте Кремля.

Минздрав Белоруссии уже получил документы для начала клинических испытаний препарата «Спутник V». В работе примут участие около 100 человек. Заявки в режиме онлайн принимают восемь лечебных учреждений, выбранных в качестве исследовательских центров. Испытания в республике станут частью масштабного испытания вакцины, проводимого в РФ.

14 сентября во время переговоров в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что Минск стал участником последней стадии проверки российской вакцины от COVID-19. По словам главы РФ, это позволит не только наладить производство, но и обеспечить нужный уровень вакцинации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Китае обнаружили следы коронавируса на замороженных морепродуктах из России. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний в провинции Цзилинь.

Упаковку с образцами коронавируса выявили в ходе проверки в городе Чанчунь. Сразу после обнаружения инфекции власти установили всех контактировавших с упаковкой морепродуктов и поместили их под медицинское наблюдение, несмотря на то, что тесты на коронавирус у всех показали отрицательный результат.