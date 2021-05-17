Путин поручил договориться с Душанбе о создании единой системы ПВО

https://static.news.ru/photo/3ecc049c-b70a-11eb-a583-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Соглашение с Таджикистаном о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны поручил подписать президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Поручить Минобороны России провести с участием МИД России переговоры с таджикистанской стороной и по достижении договорённости подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством Российской Федерации, изменения, не имеющие принципиального характера, — говорится в тексте документа

Проект создания объединённой региональной системы ПВО с Таджикистаном был одобрен кабмином ещё 12 мая. В документе говорится, что стороны выделят отдельный район коллективной безопасности, а координацию совместных действий войск будет осуществлять главком Воздушно-космических сил ВС России.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написало о возможности размещения в странах Средней Азии американских войск, которые выводятся из Афганистана. В Белом доме лучшим местом для передислокации войск считают Узбекистан и Таджикистан.