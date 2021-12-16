Путин поручил дать возможность россиянам распоряжаться своими данными

Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать и предложить изменения в законе о персональных данных, чтобы люди сами смогли ими распоряжаться. Перечень таких поручений опубликован на сайте Кремля.

Изменения должны позволить россиянам распоряжаться информацией о своих хозяйственных операциях, а также возражать против обработки такой информации.

Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Банком России и представить предложения: <...> о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, в соответствии с которыми физическим лицам в определённых случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации. Срок — 1 июня 2022 года, — сказано в поручении президента.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству и парламенту ускорить подготовку поправок, которые позволят органам власти предоставлять доступ технологическим компаниям, работающим в сфере искусственного интеллекта, к базам данных граждан РФ. Речь идёт об обезличенных данных при соблюдении безопасности и конфиденциальности.