https://static.news.ru/photo/27a2628e-607b-11ea-90e3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента РФ получила ряд поручений по реформированию миграционных режимов и института гражданства в стране. Указания были подготовлены членами рабочей группы по реализации концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

Сотрудники администрации, согласно поручению, должны предоставить первый доклад о сделанной работе до 1 марта 2021 года, далее это будет нужно делать один раз в шесть месяцев.

Администрации президента РФ организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин дал новое поручение правительству. Он заявил о необходимости рассмотрения для молодых семей возможности снижения взноса по ипотеке.