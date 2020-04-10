Путин попросил руководство Роскосмоса не сваливать недоработки на COVID-19

https://static.news.ru/photo/50414b84-7b37-11ea-b848-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл совещание по развитию ракетно-космической отрасли. Он предостерёг руководство Роскосмоса от сваливания всех недоработок на коронавирус.

Политик отметил, что эта рекомендация касается не только космической госкорпорации и выразил надежду, что будет услышан теми, «кого это касается», передаёт ТАСС.

От чего хотел бы вас предупредить: от соблазна все нерешённые вопросы, а их ещё много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин поставил задачу сохранить лидерство в пилотируемой космонавтике. По его словам, реализация этой задачи во многом связана с созданием транспортной системы новейшего поколения. Путин напомнил, что лётные испытания нового пилотируемого корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный. Президент потребовал проинформировать, какие меры принимает Роскосмос, чтобы запуск состоялся в срок.