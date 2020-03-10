https://static.news.ru/photo/b931cd6c-62d2-11ea-a378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность обнулить президентские сроки действующего главы государства должен определить Конституционный суд (КС). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, он в целом считает такую меру допустимой, однако она нуждается в правовой оценке.

В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии: если КС даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам основного закона, — цитирует Путина ТАСС.

Предложение депутата Валентины Терешковой, «по сути означает снятие ограничений для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента», отметил Путин.

Вместе с тем, это станет возможным «только в случае, если граждане поддержат такую поправку, скажут „да“ в ходе общероссийского голосования 22 апреля», напомнил глава государства.

Ранее, как писал NEWS.ru, Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков или обнулить их, чтобы позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.