Путин: поправки в Конституцию поддерживает «абсолютное большинство» россиян

https://static.news.ru/photo/c1c4196c-aca1-11ea-974f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что поправки в Конституцию поддерживает большинство граждан. Об этом он заявил во время праздничных мероприятий в честь Дня России на Поклонной горе.

В своей речи глава государства упомянул, что для россиян являются безусловными уважение к труженикам и защитникам отечества, к истории, традициям, культуре, к памяти предков, а также почитание родителей и семьи, любви к родине и незыблемости границ.

Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан, — сказал Путин.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. В списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но «обнуление» собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.