Путин поправил Нарышкина по вопросу признания ДНР и ЛНР
Путин напомнил Нарышкину, что Совбезом не обсуждается вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России
Александр Чеков
Александр Чеков
19:00, 21 февраля 2022
Сергей НарышкинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин во время выступления главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина во время внеочередного заседания Совбеза напомнил ему, что на встрече обсуждается вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос об их вхождении в состав РФ. Трансляция с заседания Совбеза ведётся на телеканале «Россия 24».
В ходе заседания Совбеза Нарышкин заявил, что поддерживает предложение «о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации», если Западу не удастся убедить Киев исполнить минские договорённости.
Но мы об этом не говорим, мы говорим о признании их независимости или нет, — поправил его Путин.
После этого Нарышкин заявил, что поддерживает предложение о признании независимости ДНР и ЛНР.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совбеза высказался за признание независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. В своём выступлении он отметил, что за восемь лет конфликта в Донбассе Украина не выполнила ни один из пунктов Минских соглашений. Также он отметил рост военных поставок с Запада на Украину.
15 февраля депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.
Вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик ранее на заседании поднял и сам президент России. По его словам, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности как в мире, так и в Европе.