Путин поправил Нарышкина по вопросу признания ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин во время выступления главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина во время внеочередного заседания Совбеза напомнил ему, что на встрече обсуждается вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос об их вхождении в состав РФ. Трансляция с заседания Совбеза ведётся на телеканале «Россия 24».

В ходе заседания Совбеза Нарышкин заявил, что поддерживает предложение «о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации», если Западу не удастся убедить Киев исполнить минские договорённости.

Но мы об этом не говорим, мы говорим о признании их независимости или нет, — поправил его Путин.

После этого Нарышкин заявил, что поддерживает предложение о признании независимости ДНР и ЛНР.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совбеза высказался за признание независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. В своём выступлении он отметил, что за восемь лет конфликта в Донбассе Украина не выполнила ни один из пунктов Минских соглашений. Также он отметил рост военных поставок с Запада на Украину.

15 февраля депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

Вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик ранее на заседании поднял и сам президент России. По его словам, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности как в мире, так и в Европе.