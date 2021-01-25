Путин пообщается со студентами в Татьянин день

https://static.news.ru/photo/f99d4206-5e48-11eb-8c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует пообщаться со студентами в Татьянин день, 25 января. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Да, президент планирует такое общение, — рассказал ТАСС представитель Кремля.

В Татьянин день российский президент традиционно поздравляет студенческое сообщество с «профессиональным» праздником. В предыдущие годы он ежегодно посещал в этот день различные учебные заведения и общался со студентами в неформальной обстановке.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что российский президент готовится выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Мероприятие пройдёт в дистанционном формате. В планах президента также провести совещание с членами правительства и посетить музей Великой Отечественной войны.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование Алексея Навального о «дворце Путина» не соответствует действительности, а его авторы ставили целью раскачать ситуацию в стране.