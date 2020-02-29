https://static.news.ru/photo/04eefeb8-5b13-11ea-98d9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Рухани.

Российский лидер заявил о готовности оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению в стране коронавируса. Президент РФ также выразил соболезнования в связи с жертвами в результате вспышки в стране COVID-19, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Была отмечена важность сохранения этого соглашения, являющегося значимым фактором поддержания международной безопасности.

Также предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряжённости в Идлибской зоне деэскалации. Путин и Рухани выразили общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в «астанинском формате» договорённостей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами — при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.