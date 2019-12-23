https://static.news.ru/photo/0713e8aa-2578-11ea-b2e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

Президент России Владимир Путин уверен, что страна будет и впредь реализовывать масштабные проекты, подобные Крымскому мосту. Об этом он заявил на церемонии запуска железнодорожного движения по мосту.

Практически в каждом из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем, — отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что в YouTube-аккаунте «Крымский мост» опубликовано видео строительства автомобильной и железнодорожной частей моста через Керченский пролив. В 2,5-минутном ролике собраны ключевые моменты этой грандиозной четырёхлетней стройки.

Работы официально окончены. 25 декабря по мосту проедет пассажирский поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который отправится из Северной столицы 23 декабря.