Президент России Владимир Путин уверен, что страна будет и впредь реализовывать масштабные проекты, подобные Крымскому мосту. Об этом он заявил на церемонии запуска железнодорожного движения по мосту.
Практически в каждом из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем, — отметил он.
Ранее NEWS.ru писал, что в YouTube-аккаунте «Крымский мост» опубликовано видео строительства автомобильной и железнодорожной частей моста через Керченский пролив. В 2,5-минутном ролике собраны ключевые моменты этой грандиозной четырёхлетней стройки.
Работы официально окончены. 25 декабря по мосту проедет пассажирский поезд № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, который отправится из Северной столицы 23 декабря.
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