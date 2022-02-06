Путин пообещал предоставить Порошенко политическое убежище в России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова предоставить политическое убежище бывшему лидеру Украины Петру Порошенко. Российский лидер назвал чрезмерным преследование олигарха на Украине как «государственного преступника», передаёт РИА Новости. Первый раз Путин пообещал предоставить Порошенко политическое убежище в 2014 году, а сегодня предложение было вновь обновлено.

Не смотря на наши серьезные расхождения в вопросе урегулирования на Донбассе, он наделал много ошибок в этом направлении. Его преследование как госпреступника на мой взгляд тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства, — отметил глава РФ на итоговой пресс-конференции с президентом Франции.

При этом Путин подчеркнул, что украинские власти взяли курс на демонтаж Минских договорённостей.

Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Кроме того, он является подозреваемым по делу о превышении власти при назначении Сергея Семочко замглавы Службы внешней разведки Украины. Ещё по нескольким делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Мера пресечения Порошенко была избрана 19 января. Суд обязал его оставаться в городе по месту регистрации, проживания или пребывания, воздерживаться от посещения определённых мест и общения с некоторыми лицами, а также являться к следователю и в суд по первому требованию.