https://static.news.ru/photo/d8cf904c-53c2-11ea-93c5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил США за информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года.

Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ (ИГ — террористическая организация, запрещённая в РФ), которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники, — заявил глава государства на заседании ФСБ.

Он подчеркнул, что Москва будет оказывать помощь Вашингтону по борьбе с терроризмом. Путин выразил поддержку США за «профессиональную солидарность». Он назвал терроризм общей угрозой, сообщает ТАСС.

5 февраля российский президент заявил, что человечество приближается к «опасной черте». Этому способствует рост терроризма и экстремизма, а также разрушение системы контроля над вооружениями, полагает Путин.

NEWS.ru писал, что ФСБ задержала жителя Московской области. По версии силовиков, мужчина состоял в законспирированной ячейке террористов, которая собирала денежные средства. Задержанный перечислил ИГ более 25 млн рублей.