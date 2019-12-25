https://static.news.ru/photo/d1d5843e-271e-11ea-ae45-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти не будут корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку. Об этом заявил глава страны Владимир Путин на заседании Президентского совета по стратегическому развитию.

По словам российского лидера, «некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, да и практики такой не было». Путин отметил, что из-за этого выдвигаются предложения о корректировке целевых показателей по нацпроектам, передаёт РИА Новости.

Мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только первый шаг сделать — и всё это вниз поедет, — сказал президент.

Путин подчеркнул, что считает нецелесообразным заниматься ревизией целей национального развития.

Как писал NEWS.ru, президент ранее заявил об отсутствии уверенности в том, что большинство россиян почувствовали изменение своей жизни к лучшему в результате реализации национальных проектов.