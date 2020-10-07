Путин получил поздравления от первого президента СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.
7 октября главе государства исполнилось 68 лет. Бывший генсек ЦК КПСС в своём поздравлении, опубликованном на сайте «Горбачёв-фонда»,
В нынешнее ответственное, драматическое время, вы решаете задачи сохранения стабильности и обеспечения развития нашей страны, последовательно отстаиваете интересы России в мире, — обратился к президенту Горбачёв.
Ранее Путина в телефонной беседе поздравил с 68-летием президент Азербайджана Ильхам Алиев, передавал NEWS.ru. Наряду с этим главы двух стран также обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
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