Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о согласии посетить Россию для переговоров по Ливии.
По данным пресс-службы Кремля, Хафтар выразил полную поддержку российской инициативе по проведению встречи в Москве, способной помочь установить мир в Ливии.
Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение, — говорится в письме.
Как писал NEWS.ru, ранее Хафтар во время переговоров с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом заявил о намерении подписать в Берлине мирное соглашение с правительством национального согласия Фаиза Сараджа. При этом дипломатический источник отметил, что заключение перемирия возможно только при выполнении выдвинутых ранее условий.
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