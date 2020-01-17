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Соединённые Штаты хотят втянуть Японию в политику противостояния с Российской Федерацией. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции, посвящённой итогам 2019 года.

По словам руководителя ведомства, Токио стал частью военной стратегии Вашингтона. Посмотрите на заявления и решения, которые в рамках этого союза принимаются. Увидите, что США используют его для подтверждения своей линии,...