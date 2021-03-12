https://static.news.ru/photo/8aeac26c-8336-11eb-8d68-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с лидерами стран «нормандской четвёрки». Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на апрель такая встреча точно не запланирована.

В настоящий момент такого мероприятия в графике нет, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кравчук сообщал, что встреча возможна в апреле. Ранее, в свою очередь, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский, допуская, что саммит в обозримом будущем не состоится, выражал намерение встретиться с каждым из глав стран «нормандской четвёрки» в индивидуальном порядке, в том числе и с Путиным.

На это отреагировали в Кремле. Дмитрий Песков подчеркнул, что президент РФ никогда не отказывается от встреч, которые могут быть результативными и полезными для всех сторон. К таковым Песков был не готов отнести возможную встречу Путина и Зеленского, поскольку Киев не выполняет обязательств в рамках Минских соглашений по Донбассу. Именно выполнение договорённостей украинской стороной может и должно быть лучшей подготовкой к подобной встрече, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что у Украины на данный момент нет готового плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом рассказал Леонид Кравчук, добавив, что существуют предложения, под которыми Россия должна поставить подпись.