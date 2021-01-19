Путин пока не планирует контактов ни с Трампом, ни с Байденом

https://static.news.ru/photo/40f26b76-5a44-11eb-b4f1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин пока не собирается проводить телефонные переговоры ни с уходящим главой США Дональдом Трампом, ни с будущим хозяином Белого дома Джо Байденом. Об этом во вторник сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Когда пресс-секретаря президента РФ спросили, будет ли он как-то прощаться с Трампом, полномочия которого завершатся 20 января, Песков ответил отрицательно, но подчеркнул, что такие планы «могут появиться, но пока каких-то намеченных контактов нет в графике у президента».

На вопрос о подготовке телефонного разговора с Байденом представитель Кремля также пояснил, что пока никаких планов на этот счёт нет.

Вы знаете, что там у них проблемы в Соединённых Штатах, поэтому, конечно, сейчас они занимаются своими внутренними проблемами, — приводит слова Пескова ТАСС.

Инаугурация 46-го президента, которым станет Джо Байден, состоится 20 января. Демократ стал президентом США в результате выборов, которые прошли 3 ноября. Результаты голосования неоднократно пытался опровергнуть соперник избранного лидера — экс-глава государства Дональд Трамп. Однако добиться пересчёта голосов бизнесмену не удалось.

После этого Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить итоги выборов президента и объявить новым хозяином Белого дома Байдена. Сделать это помешали сторонники Трампа. Они собрались у Капитолия и ворвались в здание конгресса, где проходило заседание. Во время беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что в Кремле воздерживаются от оценок дестабилизации внутреннего положения в США.